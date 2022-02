D: Kokain im Wert von 350 Mio. Euro sichergestellt

2021 mehr als 18 Tonnen Kokain beschlagnahmt

Im vergangenen Jahr hatten die Beamten des Zollfahndungsamts Hamburg mehr als 18 Tonnen Kokain sichergestellt. Allein 16 Tonnen fanden die Fahnder im Februar 2021 in Containern aus Paraguay. Es habe sich um die größte jemals in Europa sichergestellte Kokainmenge gehandelt. Am Freitag will der Zoll in Bremen von einem weiteren großen Kokainfund berichten.