604 Stufen zum Naturwunder

Ein Mann mit freiem Oberkörper steht ganz nah am Holzgeländer und atmet tief ein und aus. Zehn Meter unter seinen Füßen schießen die Wassermassen tosend den Berg hinunter. Drumherum leuchten die Baumwipfel in Bernstein-, Purpur- und Ockertönen. Inmitten des Getöses dieser Naturgewalt macht sich im Betrachter eine tiefe innere Ruhe breit. Ein Ort, an dem sich wunderbar Kraft tanken lässt. Das mag der eine oder andere Wanderer auch brauchen. Denn wer zu einem der sieben Naturwunder im Bundesstaat Georgia in den USA emporsteigen möchte, sollte 604 Stufen bewältigen können.