Schwärme von Engeln | „Geleimte“ Parteikollegen

Nicht, dass Großbritannien ohne Queen vor dem Chaos stünde - aber das Protokoll sieht vor, dass Charles, der ewige Thronfolger, bereits heute die Regentschaft offiziell übernimmt und zum neuen König ausgerufen wird - eineinhalb Tage nach dem Tod seiner Mutter Elizabeth II. Ein Tod, der die Welt bewegt - oder wie es manche Zeitungen formulierten, über den die ganze Welt weint. Ganz so dramatisch ist es nicht, aber alles redet von der unvergleichlichen Monarchin, die unglaubliche 70 Jahre lang die Krone trug. Auch in der „Krone“ berichten wir heute auf zehn Seiten über Elizabeth II und Charles III. Dieser zeigte sich gestern gemeinsam mit seiner Camilla vor dem Buckingham Palast, wo Tausende Trauernde für ein riesiges Blumenmeer zum Gedenken an die Königin sorgen. Karl III. mischte sich dort unters Volk, ehe er am Abend zu diesem via TV sprach. Er dankte dabei seiner „lieben Mama“ für ihre „Liebe und Hingabe an unsere Familie und an die Familie der Nationen“. Und emotional wünschte er Elizabeth: „Mögen Schwärme von Engeln dich zur Ruhe singen.“ Wie die Briten dem neuen König begegnen werden? Das analysieren heute in der „Krone“ gleich mehrere Autoren und Kenner, bzw. Kennerinnen. Die in Österreich lebende Politologin Melanie Sully etwa geht davon aus, dass Charles politisch aktiver sein werde als seine Mutter. Genug Zeit, sich auf sein neues Amt vorbereiten zu können - die hatte Charles jedenfalls.