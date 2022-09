Südburgenland: Bahntrasse wurde zu Radweg umgebaut

Erlebnis-Radtrasse

Entlang des Radwegs sollen auch Attraktionen entstehen. Bei Bad Tatzmannsdorf wurde eine Aussichtsplattform gebaut, eine Holzlokomotive soll in Hannersdorf dazukommen. Bis Ende 2024 sind auch noch ein Wasserspielpark beim alten Bahnhof in Burg oder ein Uhudlertunnel mit Blitzerfoto geplant. „Wir wollen das Burgenland zum Radland Nummer eins in Österreich machen - zum BurgenRADland“, so Verkehrslandesrat Heinrich Dorner.