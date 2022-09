Vorsicht vor falschen Wohnungsanzeigen im Netz!

Wer hätte sie nicht gerne, die perfekte Wohnung. In guter Lage, optimal aufgeteilt, in einwandfreiem Zustand und vor allem: günstig. Die Hoffnung vieler Suchender nutzen Betrüger eiskalt aus. Sie schalten auf gängigen Online-Portalen gefakte Annoncen oder kontaktieren Menschen, die eine „Gesucht“-Anzeige aufgegeben haben. Die Fake-Anzeigen erkennt man an vor allem an zwei Dingen.