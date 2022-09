Immer mehr Menschen kommen vor Palast zusammen

Aus Sorge um Königin Elizabeth II. sind zahlreiche Menschen am Buckingham-Palast in London, am Wohnsitz der Queen in Windsor und vor der Sommerresidenz Balmoral in Schottland zusammengekommen. Vor dem Palast in London haben sich bei Regen am Donnerstag etwa hundert Menschen versammelt, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Einige Touristen seien in Tränen ausgebrochen, berichtete die BBC. Auch nach Windsor kämen laufend Menschen.