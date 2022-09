Wo bleibt Fracking-Gas aus Oberösterreichs Boden?

Österreich wird gerade nach und nach vom einst billigen Russengas entwöhnt. Die Suche nach Alternativen läuft, und LH Thomas Stelzer (ÖVP) hat über den Sommer auch das „Fracking“ im heimischen - sprich österreichischen und womöglich auch in Oberösterreich liegenden - Boden ins Gespräch gebracht. Also das chemisch unterstützte Herauspressen von Schiefergas aus tiefen Gesteinsschichten. Was ist aus diesem Vorstoß geworden?