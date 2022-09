Raubüberfall auf Tankstelle: Angeklagter geständig

Am 27. Juni stürmte der Mann, der Vater von sechs Kinder ist, mit Kappe und FFP2-Maske in die Tankstelle in der Rosenthaler Straße, hielt der 42-jährigen Mitarbeiterin ein Messer an den Hals und fordert das Geld aus der Kassa. Mit 1120 Euro flüchtete er. Erst durch einen Zeugen konnte der 44-Jährige schließlich gefasst werden.