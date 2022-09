WM-Held tot, weil er Streit schlichten wollte!

So sinnlos, so entsetzlich, so traurig - Shavez Hart, Sprinter von den Bahamas, ist zum Opfer eines kaltblütigen Mordes geworden! Der auf die 100- und 200-Meter-Distanzen spezialisierte Olympia-Starter von 2014 und WM-Silberne von 2016 wurde in der Nacht auf Sonntag in seiner Heimatstadt Mount Hope auf der Insel Abaco erschossen. Unfassbar: Sein einziges „Vergehen“ soll gewesen sein, dass er im Streit zwischen einer Gruppe von Männern schlichten hatte wollen!