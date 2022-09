Kuriose Verkehrsregeln in beliebten Urlaubsländern

Der Kofferraum gefüllt, Snacks eingepackt, die Playlist vervollständigt - und schon kann der Roadtrip losgehen - oder? Welche teils kuriosen Verkehrsregeln Sie jedoch unbedingt befolgen sollten, um straffrei von A nach B zu kommen, verraten wir Ihnen hier. So etwa, warum Brillenträger in Portugal vorsichtig sein sollten und warum Sie in den USA nur im Bikini hinterm Steuer sitzen dürfen, wenn Sie einen Knüppel mitführen ...