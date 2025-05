Mit der Krone nach Berlin zum Filmhighlight

Mitmachen und gewinnen

Zum kommenden Filmstart von From the World of John Wick: Ballerina verlosen wir zusammen Constantin Film zwei Tickets zur Red Carpet Premiere von From the World of John Wick: Ballerina in Berlin. Inkludiert sind Hin- und Rückflug und Übernachtung im Hotel für dich und deine Begleitung. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nimmst du an der Verlosung teil! Teilnahmeschluss ist der 20. Mai, 09:00 Uhr