Politischer US-Streamer bei US-Einreise gestoppt

In den Vereinigten Staaten wächst die Sorge, dass unter der Trump-Regierung öffentliche Meinungsäußerungen zu Konsequenzen bei der Einreise oder in anderen Bereichen führen könnten. Kritiker warnen, dass grundlegende Prinzipien wie die Meinungsfreiheit und das in der US-Verfassung verankerte Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren in Gefahr geraten könnten.