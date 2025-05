Nach „Amtshandlung“ am Hof weiter Wirbel um Pferde

Kritik an Fotos: „Nur die ganz alten Tiere wurden fotografiert“

Kritik übt sie auch an den in den Medien verbreiteten Fotos der abgemagerten Tiere. „Hierbei wurden nur unsere ältesten Pferde fotografiert – nachdem man ihnen den ganzen Tag kein Futter gab und man sie stundenlang in der Sonne in den Transportern warten ließ“, so Frau S. All diese fotografierten Pferde seien bereits weit über 20 Jahre alt, einige davon genossen ihr Gnadenbrot auf dem Gestüt.