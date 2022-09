Wien Energie: ÖVP-FPÖ-Antrag auf U-Kommission

Grüne Wien: Volle Aufklärung in Causa Wien Energie

Die Grünen Wien begrüßen die Einrichtung einer Untersuchungskommission und wollen sich auch mit voller Kraft an der Aufklärung der Milliarden-Geschäfte beteiligen. „Wir hätten jedoch gerne noch vor der Einsetzung die Regeln für eine Untersuchungskommission erweitert. Denn aktuell können nur sehr eingeschränkt Fragen zum Geschäft der Wien Energie gestellt werden“, so der Parteivorsitzende der Grünen Wien, Peter Kraus. „Wir hätten gerne den September genutzt, um diese Spielregeln zu ändern, damit die Untersuchungskommission auch die konkreten Geschäfte der Wien Energie untersuchen kann“, so Kraus.