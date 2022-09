„Brauchen einen Stresstest für Energieunternehmen“

Bringt EU-Gipfel lang ersehnte Entspannung?

Mittlerweile sei der Strompreis bereits wieder deutlich gesunken - er liegt aber nach wie vor auf sehr hohem Niveau. Hoffnung hegt Urbantschitsch nun auf den EU-Gipfel am 9. September in Brüssel - da beraten die EU-Energieminister über einen möglichen Eingriff in den Energiemarkt: „Ich bin zuversichtlich, dass es hier zu einer Lösung kommen wird, die tatsächlich preisdämpfend wirkt“, so der Experte optimistisch.