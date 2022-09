Nach Visier-Pech: Leclerc fordert bessere Lösung

Charles Leclerc ist in der laufenden Formel-1-Saison zweifellos vom Pech verfolgt. Erst in Spa wurde die Geduld des Monegassen erneut auf die Probe gestellt, nachdem Max Verstappens Tear-Off (Folie auf dem Visier, Anm.) in der Bremsbelüftung des Ferraris landete und der Luftstrom zur Bremsscheibe blockiert wurde. Das soll sich in Zukunft ändern, fordert Leclerc.