„Einseitige Vernichtung!“ Staunen über Verstappen

Die internationale Presse indes hat sich ebenso wie viele Experten festgelegt. „Lasst uns die Trophäe jetzt überreichen. Es hat keinen Sinn, die Sache in die Länge zu ziehen und auf das Ende der Saison zu warten. Max Verstappen hat den Titel in der Tasche“, schrieb „The Sun“. Und „Daily Mail“ brachte es so auf den Punkt: „Verstappen gewann in Belgien von Startplatz 14 aus - nicht nur sein neunter Saisonsieg, sondern eine einseitige Vernichtung.“ In Italien hielt die „Gazzetta dello Sport“ einmal mehr fest: „Verstappen zerstört alle.“ Bereits am Sonntag steigt das „echte“ Heimrennen für Verstappen in Zandvoort. „Das will ich richtig genießen, aber ich erwarte dort ein starkes Ferrari-Team“, bleibt Max weiter vorsichtig.