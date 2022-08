Ferrari ignoriert Leclercs Rat und verliert Punkte

Das ist bitter! Eine Runde vor Schluss hatte das Team von Ferrari seinen Piloten Charles Leclerc am Sonntag in Spa noch einmal in die Box geordert, um dem Monegassen mit frischen Reifen die schnellste Runde und somit einen Extra-Punkt zu sichern. Das Manöver ging jedoch nach hinten los, dabei hatte der 24-Jährige vor der Aktion gewarnt.