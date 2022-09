„Das kam unerwartet!“ Große Ehre für Verstappen

Große Ehre für Max Verstappen: Der Red-Bull-Star, der in der Formel-1-Weltmeisterschaft derzeit klar in Führung liegt, wurde im Rahmen seines Heimrennens in Zandvoort mit dem Orden von Oranien-Nassau ausgezeichnet. „Die Ernennung zum Offizier des Ordens von Oranien-Nassau ist ein unglaublich stolzer Moment für mich und kam für mich so früh in meiner Karriere sehr unerwartet“, so der 24-Jährige.