Diese drei Finanzspritzen werden jetzt ausbezahlt

Klimabonus: 500 Euro für alle

Der Klimabonus wird ab 1. September ausbezahlt, kann also erst in den nächsten Tagen und Wochen am Konto aufscheinen. Er beträgt 500 Euro und setzt sich zusammen aus 250 Euro Klimabonus und 250 Euro Anti-Teuerungsbonus. Alle Erwachsenen, deren Kontodaten bekannt sind, bekommen ihn direkt ausbezahlt. Pensionisten bekommen ihn auf jenes Konto, auf das auch die Pension überwiesen wird. Kindern stehen 250 Euro zu. Wie Sie zu Ihrem Klimabonus kommen, lesen Sie hier.