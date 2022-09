Von der 4-Tage-Megaparty bis zum Walderlebnis

Die „Krone“ präsentiert an diesem Wochenende Events, die keiner verpassen sollte. Gleich vier Tage lang feiert die PlusCity in Pasching Geburtstag. Mit Stars, Shows und Top-Angeboten. Gar nicht aus der Österreichischen Triathlon-Szene wegzudenken ist der ALOHA Trio Mondseeland, und am Linzer Pöstlingberg spielt Andy Lee Lang mit seinen Wonderboys auf. Den Wald der Zukunft im Jahr 2100 stellen die Bundesforste vor.