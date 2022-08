„Wurde rausgeschmissen, weil ich zu aggressiv war“

Ziel: Olympia 2024

Definitiv angenehmer, muss er als olympischer Boxer doch das ganze Jahr über in Form sein. Drei bis vier Wochen bleiben da meist nur, um sich auf den nächsten Gegner im Speziellen vorzubereiten. Nach einem (zufälligen) kleinen Sommerloch, in dem man abschalten konnte, geht es für ihn nach seinem Auftritt auf der Bounce Fight Night sprichwörtlich Schlag auf Schlag: Auf die Wiener Meisterschaft folgen Turniere in Serbien sowie der Slowakei. Danach stehen die österreichischen Meisterschaften an, ehe erneut die Bounce Fight Night zum Kampf bittet.