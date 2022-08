Österreichs Speed-Stars und die goldenen Kilometer

Nach drei Trainingswochen in Chile sind Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr & Co. seit gestern zurück in Europa. „Wir konnten super trainieren“, freute sich Abfahrts-Coach Werner Franz über den gelungenen Ausflug in die Anden. „Ein voller Erfolg“, befand auch Dreifach-Olympiasieger „Mothl“ Mayer. „Steile Stücke, Sprünge, Gleitpassagen, wir konnten alle Facetten trainieren.“ Unser Allrounder Marco Schwarz schnallte eine Woche die „schnellen Latten“ für Abfahrt und Super-G an, um in diesen Disziplinen einen großen Schritt nach vorne zu machen, im Gesamt-Weltcup noch gefährlicher zu werden. Jetzt schloss sich „Blacky“ den Technikern an, die nun in Chile angekommen sind und noch bis Mitte September in El Colorado an Slalom und Riesentorlauf feilen.