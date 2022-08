„Mischung aus Haas und Krankl“ als Höjlund-Ersatz

Die Grazer sind nach dem Höjlund-Transfer etwa 15 Mio. Euro reicher, aber um ihre größte offensive Attraktion ärmer. In Abwesenheit des neuerlich angeschlagenen Jakob Jantscher fehlte der Abteilung Attacke in Wien-Hütteldorf lange die Durchschlagskraft. Zumindest ein Mann soll bis zum „Deadline Day“ am Transfermarkt am Mittwoch deshalb noch an die Mur wechseln.