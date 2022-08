SK Rapid nach EC-Aus gegen Sturm - ab 17 Uhr LIVE

Sturm musste sich ohne Stürmer Höjlund, der in die Serie A zu Atalanta wechseln wird, auf den Weg nach Norden machen. Am Freitag trainierte der Däne schon nicht mehr in Graz mit, da er in Bergamo den Medizincheck hinter sich brachte. Seine Qualität werde in der Offensive definitiv abgehen, sagte Sportchef Andreas Schicker. Da Jakob Jantscher unter der Woche das gesamte Training mitmachen konnte, sieht es danach aus, dass der Routinier den Platz von Höjlund einnehmen wird. An seiner Seite könnte Manprit Sarkaria, der am Freitag seinen 26. Geburtstag feierte, auflaufen.