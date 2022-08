Die pikanten Details im Höjlund-Vertrag

Punkt 13 Uhr machte Sturm Samstag den Transfer von Rasmus Höjlund per Aussendung offiziell. Der Stürmer weilt seit Freitag in Bergamo, wo er gestern vom Serie-A-Klub präsentiert wurde. Die Dänen-Rakete wird für die Bergamasken mit der Nummer 17 auf Torjagd gehen und könnte heute Sonntag beim Spiel in Verona schon im Kader stehen.