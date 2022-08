Jetzt ist es offiziell - Höjlund-Deal ist durch!

„Abgang wiegt schwer“

Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich erklärt: „Nach intensiven Tagen und harten Verhandlungen wünsche ich Rasmus alles Gute und viel Erfolg für seine neue Aufgabe in Italien. So schwer sein Abgang sportlich wiegt, umso mehr bestärkt er uns in unserem Weg, junge Spieler mit Top-Potential nach Graz zu holen und zu entwickeln. Sturm hat sich einmal mehr als hervorragendes Sprungbrett und Top-Entwicklungsplattform bewiesen. Die Rekord-Ablösesumme ist ein eindeutiges Indiz für unsere kontinuierliche, hervorragende Arbeit und wird uns weitere Schritte in der Gesamtentwicklung des Vereins ermöglichen.“