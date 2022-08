Westwien-Boss Wilczynski: „Uns geht die Luft aus!“

Dem Start der ZTE-HLA am Freitag gegen Vöslau (18) blickt Conny Wilcznyski sportlich zuversichtlich entgegen. „Wir können um den Titel mitspielen.“ Das trifft auf die allgemeine wirtschaftliche Lage der Westwiener Handballer nicht zu. „Wir haben nach Corona neun Sponsoren verloren. Nach zehn Jahren geht uns die Luft aus. Wir haben geografisch und wirtschaftlich keinen Platz in Wien“, klagt der Manager, den die Situation persönlich belastet. Die Trainingssituation sei zermürbend. „Wir pendeln zwischen sieben verschiedenen Hallen, müssen fast jede Stunde privat finanzieren!“Die Heimstätte in der Südstadt kann einem Traditionsklub wie Westwien keine Identität vermitteln.