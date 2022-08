Wie Staaten versuchen, das Wetter zu beeinflussen

Beim sogenannten Impfen der Wolken werden dabei Partikel in diese injiziert, an denen sich die Tröpfchen sammeln sollen. Haken an der Manipulationsgeschichte: Die einzelnen Tröpfchen sind gerade einmal so dick wie ein Menschenhaar, und fallen nicht so einfach auf die Erde. Oft entsteht nur Nieselregen oder feiner Niederschlag, aber kein ergiebiger Dauerregen, weil die einzelne Wolke eben grundsätzlich nicht so viel Wasser in sich birgt.