Österreich kassiert böse Pleite gegen Polen

Drei Tage nach dem enttäuschenden 64:74 in der Schweiz haben Österreichs Basketball-Männer am Sonntag auch das erste Heimspiel in der zweiten Runde der Vorqualifikation (Gruppe E) zur Europameisterschaft 2025 verloren. Sie waren beim 55:91 (25:36) gegen Polen im Multiversum Schwechat ohne Chance. Enis Murati (11), Benedikt Güttl und Renato Poljak (je 8) führten die ÖBV-Auswahl vor gut 1.000 Zuschauern als Werfer an.