Millionenklage von Benkos Signa abgewiesen

Dies, so Peter Pilz, hätte bis zu zwei Millionen kosten können - existenzbedrohend. Derartige Vorgänge werden auch als SLAPP-Klagen (Strategic lawsuits against public participation - also strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung) bezeichnet, um den Druck auf Redaktionen zu erhöhen, sagen Kritiker und die Opposition von SPÖ und FPÖ, die die Klage heftig kritisierten. Man wolle so unliebsame Journalisten „mundtot“ machen.