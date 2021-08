„Einschüchterungsklagen“ à la Benko verhindern!

Nach der Klage von Immobilien-Investor René Benko gegen das Onlineportal ZackZack.at steht die SPÖ an der Seite des von Peter Pilz herausgegebenen Mediums. Der rote Mediensprecher Jörg Leichtfried sieht die Klage als klassischen Einschüchterungsversuch, um kritische Berichterstattung im Keim zu ersticken. Leichtfried forderte am Montag gesetzliche Maßnahmen und sprach von einer „zunehmenden Praxis“ in Europa.