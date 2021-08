Pilz kämpferisch: „Uns klagt niemand mundtot!“

Pilz kontert trocken: „Nein! Wir haben sorgfältigst recherchiert!“ Und für ZackZack-Anwalt Zink ist klar: „Die Klage erweckt den Eindruck, dass es mitunter auch darum geht, enormen wirtschaftlichen Druck aufzubauen.“ Wenngleich der behauptete Schaden mit 350.000 Euro angegeben wird, so wäre das Online-Medium bei einer Niederlage ruiniert. „Das Finanzdesaster könnte zwei Millionen Euro ausmachen. So viel würden uns Gegendarstellungen in Tageszeitungen und einmonatige Entgegnungen in Online-Medien kosten“, rechnet Ex-Langzeitnationalrat Pilz vor.