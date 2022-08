Hard gewinnt Hinspiel in European-League-Quali

Österreichs Vizemeister besiegte den nordmazedonischen Vertreter HC Pelister am Samstag 24:21 (13:11) und nimmt damit einen Dreitorevorsprung mit in das Rückspiel am nächsten Sonntag (19.00 Uhr) in Bitola. Die „Roten Teufel vom Bodensee“ wollen in diesem Jahr die erste Qualifikationsrunde unbedingt überstehen, nachdem das in der Vorsaison nicht gelungen war.