Österreichs Frauen-Staffel in Lausanne auf Rang 4!

Johanna Plank, Susanne Walli, Viktoria Willhuber und Magdalena Lindner benötigten auf der vorletzten Station der Leichtathletik-Serie 44,66 Sekunden und mussten sich in einem rein europäisch besetzten Lauf der Schweiz (42,91), den Niederlanden (43,02) und Spanien (43,75) geschlagen geben. Damit verpasste man wie schon in der Vorwoche bei der EM in München den im Juni aufgestellten österreichischen Rekord (44,33).