Kaspersky drängt IT-Profis, in Russland zu bleiben

Qualifiziertes Personal wird in Gefängnissen rekrutiert

Freilich haben westliche Sanktionen, die Abwanderung von Fachkräften und Vertrauensverlust nicht nur Kaspersky in die Krise gestürzt. Die gesamte russische IT-Wirtschaft liegt darnieder. Es sind so viele IT-Profis - Zehntausende allein in den ersten Kriegswochen - abgewandert, dass qualifiziertes Personal mittlerweile in Gefängnissen rekrutiert wird.