Trauer um Musik-Legende: Connie Francis ist tot

Texte in verschiedene Sprachen übersetzt

Connie Francis‘ großer Erfolg beruhte auch darauf, dass sie ihre Texte als eine der ersten Künstlerinnen in mehrere Sprachen übersetzen ließ. So wurden ihre Songs wie „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“, das im Original „Everybody‘s Somebody‘s Fool“ hieß, oder „Schöner fremder Mann“ in den 50er- und 60er-Jahren auch im deutschsprachigen Raum zu riesengroßen Hits.