„England zu schlagen, wäre ein Riesenspaß!“

Das Halbfinalduell bei der EM 2022 ist noch nicht vergessen. Die Schweden legten in der Anfangsphase gehörig los, hatten zig Chancen, aber Englands Torfrau Mary Earps hielt bärenstark. Und dann gingen die Gastgeberinnen entgegen des Spielverlaufs sogar in Führung, unterlagen die Schwedinnen am Ende noch mit 0:4. „Man verspürt Rachegelüste, das ist ganz normal“, sagt Offensivspielerin Johanna Rytting Kaneryd, die just beim FC Chelsea auf der Insel spielt. „Es würde natürlich Spaß machen, die Engländerinnen diesmal zu schlagen.“ Sicher auch für Stina Blackstenius. Die Topstürmerin schoss erst im Mai Arsenal und ÖFB-Torfrau Manu Zinsberger zum Champions-League-Titel.