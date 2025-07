Plötzlich kickte Weltstar bei Wiener Stadtligist

Steve Harris, Bass-Gitarrist der britischen Musikgruppe Iron Maiden und 30 weitere Personen der Crew forderten auf dem Fußballfeld einen Tag vor dem Konzert am Donnerstag im Happel-Stadion in Wien „Barracuda“. Die Konzertveranstalter reisten selbst mit einem Aufgebot von 40 Mann an. Harris machte dabei eine Top-Figur, wirkte trotz 69 Jahren immer noch sehr fit. Und war auch abseits Platzes entspannt, bei bester Laune. Die Rock-Legende erfüllte zahlreiche Autogramm- sowie Fotowünsche.