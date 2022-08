Ciao, Rasmus! Dieser Typ bringt Sturm 17 Millionen

Wie ursprünglich das dänische Blatt „Ekstra Bladet“ und mittlerweile etliche italienische Medien übereinstimmend berichten, geht der Deal zwischen Bergamo und Graz am Freitag über die Bühne. In Italien freuen sich die Tifosi bereits auf den „Mini-Haaland“, der jetzt anstatt für Sturm-Trainer Christian Ilzer Tore für Coach Gian Piero Gasperini bei den „Bergamaschi“ erzielen soll. Am 26. August, einem Feiertag in Bergamo zu Ehren des Schutzpatrons, soll also die Ankunft von Höjlund zelebriert werden.