Ein dickes Lob vom Weltmeister für Rasmus Höjlund

Rasmus Höjlund: Was der Däne in seinen sechs Monaten in Graz zeigt, ist bemerkenswert. Der Stürmer sorgte in 20 Spielen für 12 Tore und vier Assists – und ist längst am Radar internationaler Top-Ligen. Auch Altach-Coach und Ex-Weltmeister Miroslav Klose schwärmte nach dem Spiel: „Ein interessanter Spieler mit gutem Timing. Er bewegt sich gut zwischen den Linien, hat Tiefgang und kombiniert ordentlich mit seinen Mitspielern. Eigentlich sage ich nicht gerne etwas zu jungen Stürmern. Aber hier sage ich klar: Rasmus Höjlund kann eine gute Karriere machen!“