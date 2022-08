Lenkerin half Polizei einen Schlepper festzunehmen

Angespannte Stimmung herrscht nach wie vor in Grenzorten im Bezirk Oberpullendorf. Der Zustrom an Flüchtlingen hält voll an. Mit der Registrierung von zehn Migranten, die nach Deutschkreutz kamen, begann Donnerstagfrüh die Arbeit von Bundesheer und Polizei. Fast zeitgleich wurden zehn Flüchtlinge beim Marsch nach Nikitsch gesichtet. Als Beamte die orientierungslosen Einwanderer anhielten, baten sie um Asyl. In diesem Ausmaß gingen die Aufgriffe nahezu im 2,5-Stunden-Takt weiter.