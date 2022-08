Feuchtfröhliche Tradition: Wasserskishows am See

„Seit den Fünfzigerjahren gibt es Wasserskishows auf dem Wörthersee, Millstätter See und Ossiacher See. Die gehören im Sommer zum Leben am See einfach dazu“, sagt Martin Ramusch, Chef der Wörthersee-Schifffahrt, der in jungen Jahren selbst ein erfolgreicher Wasserskiläufer war: „Ich habe solche Shows organisiert und auch daran teilgenommen. Mein Kunststück war es, dass ich neben dem Boot barfuß an der Stange gefahren bin, während ich das Boot gesteuert habe.“