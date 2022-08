Raser rammte auf Flucht Polizeiauto - abgedrängt

Ein Riss in der Windschutzscheibe hat am Mittwochabend die Aufmerksamkeit der Polizei auf ein Auto in Wien-Brigittenau gelenkt. Dessen Lenker verlor offensichtlich die Nerven, stieg aufs Gas und raste davon. Es folgte eine Verfolgungsjagd, bei der der Fahrer sogar ein Polizeifahrzeug rammte. Gründe für die Flucht hatte der Verdächtige am Steuer zur Genüge, wie sich später herausstellen sollte.