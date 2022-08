Reservierte Liegen: Jetzt drohen saftige Strafen

Eine Vorgehensweise, die besonders unseren deutschen Nachbarn nachgesagt wird, könnte in Italien nun teuer werden. So geht die italienische Polizei nämlich verstärkt gegen Urlauber vor, die über Nacht auf den Stränden Sonnenschirme, Liegen und Badetücher hinterlassen, um sich am nächsten Tag einen Platz zu sichern.