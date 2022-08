„Die Welt ist von unserer Unabhängigkeit abhängig“

Russlands Boykottversuch gescheitert

Russland hatte versucht, die Rede Selenskyjs vor dem UNO-Sicherheitsrat zu verhindern. Moskau bekam im mächtigsten UNO-Gremium am Mittwoch in New York nicht den nötigen Rückhalt, um die Videobotschaft Selenskyjs zu verhindern - 13 der 15 Mitglieder waren für einen Auftritt des Präsidenten. Der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensja hatte seinen Einspruch damit begründet, dass Selenskyj nicht per Video zugeschaltet werden dürfe, sondern in New York persönlich anwesend sein müsse.