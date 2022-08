Selenskyj: „Wir geben Russland aufs Maul“

Trauriger Unabhängigkeitstag: „Bitte halten Sie sich an die Ausgangssperre“

Vor dem Unabhängigkeitstag der Ukraine am Mittwoch rief der Präsident die Bürger wegen befürchteter russischer Angriffe erneut zu großer Vorsicht auf. Die Armee und alle staatlichen Stellen versuchten, die Bevölkerung so gut wie möglich zu schützen. „Bitte halten Sie sich an die Ausgangssperre. Beachten Sie die Signale für Luftalarm!“, bat Selenskyj.