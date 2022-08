Putin-Verbündeter Lukaschenko gratuliert Ukraine

Van der Bellen: Werte, für die gekämpft werden muss“

Ebenfalls in englischer Sprache gratulierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen. In einem langen Tweet hielt er die Werte Freiheit und Unabhängigkeit hoch, die vor 31 Jahren in der souveränen Ukraine erreicht worden seien. „Der heutige Unabhängigkeitstag erinnert uns an die Bedeutung dieser Werte. Werte, für die die Ukrainer jeden Tag kämpfen. Werte, die uns vereinen. Werte, für die gekämpft werden muss“, so Van der Bellen weiter, der weitere österreichische Unterstützung zusicherte.