Ein Pro-Migrations-Marketing gab es nie

Der Innenminister nennt es Gegenmarketing. Als hätte es je ein Pro-Migrations-Marketing gegeben. „No way, no chance!“ ist die Botschaft Österreichs an potenzielle Asylwerber in acht Ländern. Mit eindeutigen Sujets - Polizeihunde, Stacheldraht, Grenzbalken - und in den jeweiligen Landessprachen wird vor illegaler Einwanderung gewarnt.