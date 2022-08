Kein Asyl für Menschen aus „Urlaubsländern“

Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Dienstag erneut auf eine „harte Linie“ in Asylfragen gepocht. Menschen aus „Urlaubsländern“ wie Tunesien und Marokko hätten nahezu keine Chance auf einen positiven Asylantrag, würden „das System aber belasten“. Wer einen negativen Bescheid bekomme, müsse auch wieder in seine Heimat zurückkehren, sagte Karner.